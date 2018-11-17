Yunus Mallı: Ülkemiz için C Ligi'ne düşmemiz kötü oldu
Türkiye A Milli Takımı'nın futbolcusu Yunus Mallı, 1-0 kaybedilen İsveç maçının ardından konuştu.
Uluslar Ligi'nde İsveç'e yenilerek C Ligi'ne düşen Türkiye'de Yunus Mallı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Üzgün olduklarını belirten Yunus Mallı, şu şekilde konuştu;
Çok üzgünüz, hedeflerimize ulaşamadık. Maça iyi başladık. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. Pozisyonlara da girdik ama golle sonuçlandıramadık. Orta sahada basit bir hatayla penaltıdan gol yedik. Üzgünüz. Ülkemiz için C Ligi'ne düşmemiz kötü oldu. Fakat bugünden de hatalarımızdan ders çıkartmalıyız.
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