Yunus’ta son söz Terim’in
TEKNİK Direktör Fatih Terim’in geçen sezon sahneye sürdüğü genç isimlerden Yunus Akgün’e Lazio’nun talip olduğu öğrenildi.
- Star Spor
Calciomercato’da yer alan habere göre; Lazio, 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile temasa geçti. Yönetim, Terim ile görüştükten sonra İtalyanlar’a Yunus için kararını bildirecek.
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