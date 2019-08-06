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‘Yüreğime kan damladı’

Trabzonspor Başkanı “Kalması için direndim ama olmadı. Kararına saygı duymak gerek. Bu hikayenin başrol oyncusuydu fakat hikaye yarım kaldı. İçime kan damlıyor. Kendime gelmem zaman alacak” dedi.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı’nın Fransa’nın Lille takımına transfer olmasıyla ilgili olarak, “Hikaye yarım kaldı. Yüreğime kan damladı” dedi. Paraya en çok ihtiyaç duydukları geçen sene Yusuf’u göndermediklerine dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı:

TRANSFER YUSUF’UN ISRARIYLA OLDU

 “Yusuf Yazıcı bizim için başrol oyuncusuydu.Bizim bu sene paraya ihtiyacımız yoktu. Ancak oyuncumuzun ısrarı, transferi bu noktaya getirdi. Onun ayrılmasından dolayı çok üzgünüm. Hikayeyi yeni yazmaya başlamıştık. Umarım kendimi toparlarım. İçime kan damladı. Ancak içim el vermese de Yusuf Yazıcı’nın da kararına saygı duyuyorum.”

ONA KIRGIN DA KÜS DE DEĞİLİM

Bordo-Mavili Kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Yusuf Yazıcı’ya kırgın mısınız?” şeklindeki soruya da, “Kırgınlık, küskünlük dargınlık söz konusu değil. Bugün bu ülkede futbola başlayıp Avrupa’ya giden en yüksek rakam. O misyonunun bir bölümünü tamamladı ama keşke hepsini tamamlasaydı” diye cevap verdi

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