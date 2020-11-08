08 Kasım 2020 Pazar 22:10 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 22:13

Sivasspor'un Galatasaray'a kendi sahasında 2-1 yenildiği maçın ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

HAKEMLER KORKMASIN

"Ya maçın skorlarına hakemler etki ettiği zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Birinci penaltı ama hemen arkasından olan da penaltı, kırmızı kartı da var. Yürekli maç yönetsinler, korkmasınlar. Bir tane verilince bir tane daha penaltı verilmiyor mu? Hakemler yanlış yapıyor! 6 dakika uzatma var, kaleci yatıyor, kalkıyor, hakem 6 dakikayı bile oynatmıyor"

"DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARI DA KAÇIRABİLİYOR"



"Yapacak bir şey yok. Hem ligi hem Avrupa'yı götürmeye çalışacağız. Kaçan penaltıları penaltıcı arkadaşlar attı. Milli takımda atabiliyorlar. Dünyanın en iyi futbolcuları da kaçırabiliyor. Onu atabilseydik her şey değişebilecekti. Şanssızlık."