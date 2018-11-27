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Yuri Semin: Galatasaray çok iyi bir takım, 2-3 ayrı taktikle oynayabilirler

Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, yarın Galatasaray karşısında az hata yaparak oynamaya çalışacaklarını söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ile karşılaşacak Lokomotiv Moskova'nın çalıştırıcısı Semin, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Semin, cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle Galatasaray'ın son dönemde farklı taktiklerle sahaya çıkmasına karşı hazırlıklı olup olmadıklarına ilişkin bir soru üzerine, "Galatasaray çok iyi bir takım, 2-3 ayrı taktikle oynayabilirler ve bu taktikleri de aynı başarıyla yerine getirebilirler. Bizim kendimize bakmamız lazım. Fatih Terim kurnaz bir teknik direktör, nasıl bir taktik seçeceğini bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarının, yüksek teknik kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Semin, "Biz de iyi bir takımız. Pozisyon buluyoruz ama golleri atamıyoruz. Yarın oynanacak maç öncesinde daha çok kendi hatalarımızı aza indirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya Premier Lig'deki yoğun takvime de değinen Semin, "Takvim konusunda bazı değişikliklerin yapılması için federasyona başvurduk ancak olumlu bir yanıt alamadık. Galatasaray maçını da kattığımızda mevcut takvimimiz çok zor. Ancak takımızın kondisyonu iyi durumda ve sakat oyuncumuz yok. 20 kişilik oyuncu grubumuz var ve çıkıp oynayacaklar." yorumunu yaptı.

Toplantıda söz alan Lokomotiv Moskova'nın savunma oyuncusu Boris Rotenberg ise Galatasaray'a saygı duyduklarını belirterek, "Öncelikle kendimize güveniyoruz. Sahada savaşacağız ve bu savaşa kim daha çok hazırsa, o kazanacak." şeklinde konuştu.

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