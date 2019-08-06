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Yusu Yazıcı'nın Lille'e transferinin ardından Edgar Le takasta Trabzonspor'a transfer oldu

Yusuf Yazıcı'nın Fransa Ligi takımlarından Lille'e transferinde sürpriz bir takas gerçekleşti. Lille, Edgar Miguel Le'yi bedelsiz Trabzonspor'a verdi.

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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille transferi için yaptığı anlaşmada, sürpriz bir takasın altına imza attı. Bordo-mavililer, Fransız ekibinin savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin transferi için anlaşma sağladı.

Trabzonspor'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Gine asıllı Portekizli stoper Edgar Miguel Le'nin bedelsiz transferi için de anlaşıldığı belirtildi.

Lille'in 2017 yılının Temmuz ayında Portekiz ekibi Belenenses'ten 3,5 milyon euroya transfer ettiği Edgar Miguel Le, geçen sezonun devre arasında Nantes'a kiralandı. Lille'deki ilk sezonunda 37 maça ilk 11'de başlayan Edgar Miguel Le, geçen sezonun ilk yarısında ise 10 karşılaşmada görev aldı. Daha sonra Nantes'a kiralanan Edgar Miguel Le, burada da 11 maçta forma giydi. 

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