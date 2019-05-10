Yusuf&Abdülkadir A.Ş.

SÜPER Lig’de son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor’da genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, takıma yaptıkları önemli katkıyla ön plana çıktı. Bordo-Mavili takımda bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf, son 4 sezonda çıktığı 97 resmi karşılaşmada 21 gol kaydederken, 19 yaşındaki Abdülkadir ise 68 müsabakada 8 kez rakip fileleri havalandırdı. İkili yaptıkları asistlerle birlikte Trabzon’un toplam 65 golüne katkı sağladı. Yazıcı bu sezon rakip fileleri 3 kez, Ömür ise 4 kez havalandırırken, ikilinin gol attığı karşılaşmalarda Trabzonspor 10 puan topladı.

Toure: Trabzon benim kaderim

TRABZON’UN sezon başında renklerine bağladığı Zargo Toure, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Senegalli defans oyuncusu, “Trabzonspor benim kaderim. Taraftarlar inanılmaz. Takımda en şakacı Nwakaeme, en doğrucu Sosa. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldo ve Messi. En sevdiğim şehirler Paris, Dakar ve Trabzon. Şu an Hz. Muhammed’in hayatını anlatan bir kitap okuyorum” ifadelerine yer verdi.