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Yusuf Acer Legia Varşova'ya gidiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'e Polonya ekibi Legia Varşova'nın talip olduğu öğrenildi.

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Polonya Ekstraklasa'da şampiyonluk mücadelesi veren Legia Varşova'nın Sportif Direktörü Radoslaw Kucharski'nin genç futbolcunun transferini bitirmek için çaba gösterdiği belirtildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın dirsek temasında bulunan Polonya ekibinden resmi teklif istediği, ancak Legia Varşova'nın yılbaşından sonra 21 yaşındaki futbolcu için teklifini sunacağı kaydedildi.

Altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldız futbolcuların Avrupa'da boy göstermesiyle gururlanan İzmir temsilcisi, Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Yusuf'u da yurtdışına göndermeye sıcak bakıyor. Kırmızı-lacivertli formayla 4 sezondur 1. Lig'de boy gösteren genç savunma oyuncusu toplam 96 müsabakada görev aldı. Son olarak Ümit Milli Takım'da oynayan Yusuf Acer, ay-yıldızlı formayı alt yaş gruplarında 7 kez terletti.

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