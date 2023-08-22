Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Bakhtiyor Zaynutdinov'un çok özel açıklamaları:

'BEŞİKTAŞ'TA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

'Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Görüşmeler biraz uzun sürmüştü ama önemli olan burada olmam. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum.

Çocukluğuma dair hatırlayabildiğim önemli anlardan bir tanesi de 2002 Dünya Kupası. O dönemde Brezilya milli takımını ve Ronaldo'yu izleme fırsatım olmuştu. Hatta saçlarımı da aynı onun gibi kestirmiştim. Bugün futbol oynuyorsam bunu Brezilya ve Ronaldo'ya borçlu olduğumu da söyleyebilirim.

'CHAMBERLAIN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM'

Dört yıl önce Rostov'da oynarken İspanya'nın Marbella kentinde kampa gitmiştik. Liverpool takımıyla aynı otelde kalıyorduk. 'Kiminle fotoğraf çektirebilirim?' diye düşünüp kampa gelenlerin listesine bakmıştım. Şansıma Chamberlain ile de fotoğraf çektirdim, şimdi aynı takımdayız. Sanırım kader bizi bir araya getirdi.

'YUSUF YAZICI İLE KONUŞTUM'

Beşiktaş ile ilgili Yusuf Yazıcı ile konuştum. CSKA Moskova'da beraber oynamıştık. Bana buranın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum.

'TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM'

Beşiktaş çok büyük bir kulüp, ben Beşiktaş'ı Türkiye'nin en büyük kulübü olarak görüyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki ilk futbol kulübü. Benim için yepyeni bir meydan okuma diyebilirim. Burada iyi oynayıp harika maçlar çıkartmak ve tarihe geçmek istiyorum.

'HER POZİSYONDA OYNADIM'

Bunu tam olarak nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Eski teknik direktörüm beni hemen hemen her pozisyonda oynattı ve hepsinde de onun istediklerini yapmak konusunda başarılı oldum. Bu durumu açıklaması biraz zor ama sanırım en önemli şeylerden bir tanesi takım için çaba göstermem ve elimden geleni yapmam olabilir.

Uyum sürecimin hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki halkın mantalitesi birbirine çok benziyor. Mesela bizim halkımız da çay içmeyi çok seviyor. Sadece bununla da sınırlı değil, diller arasında da benzerlikler var. Dolayısıyla buraya adapte olmak çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum.

'22 NUMARAYI SEÇTİM'

22 numaranın bir anlamı pek yok benim için. Aslında 90 ve 8 numaralı formaları giymek isterdim, fakat transfer sezonunun sonuna doğru geldiğim için her ikisi de alınmış. Kalan numaralardan 22'yi seçtim.

'YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM'

Sahada elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi söyleyebilirim. Her zaman yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım. Çok yönlü bir oyuncu olduğum için teknik direktörümüz beni nerede değerlendirmek isterse orada canla başla mücadele edeceğim.

'HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK'

Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak. Takım olarak en önemli amacımız şampiyon olmak olmalı. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.

'SAVAŞACAĞIMIN SÖZÜNÜ VERİYORUM'

Taraftarlarımıza takım için elimden gelenin en iyisini yapacağımın ve bu arma için sonuna kadar savaşacağımın mesajını veriyorum."