Yusuf Demir Avusturya'da gündem oldu! Herkes onu konuşuyor

Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı'nda giydiği forma nedeniyle Türkiye Milli Takımı'nda kural gereği oynayamıyor. Milli takım kariyerine Avusturya'da devam edecek olan Yusuf Demir'in Süper Lig'de yabancı oyuncu statüsünde oynayacak olması tartışma yaratmıştı. Avusturya medyası da oyuncunun Türkiye'de kazandığı maaşı tartışmaya açtı. 19 yaşındaki oyuncunun 4 yılda 3.2 milyon Euro kazanacağının altını çizen Avusturya basını maaşın futbolcu için yüksek olduğunu belirtti.

"YUSUF DEMİR VE RAPİD WİEN KAZANÇLI"

Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve opsiyonunun kullanılmamasının ardından Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir bu sezon başında Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis ile transfer oldu. Avusturya basını Rapid Wien'in bu transferden kazançlı olduğunu belirtti.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılılarla dört yıllık sözleşme imzalayan Yusuf Demir 3,2 milyon euro net maaş kazanacak. Kontratının ilk yılında oyuncu 650.000 Euro, ardından 750.000, 850.000 ve son olarak 950.000 Euro maaş alacak.

Star Gazetesi