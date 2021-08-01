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Spor

Yusuf Demir Barcelona'da ilk golünü attı

Barcelona'nın Türk asıllı genç oyuncusu Yusuf Demir, hazırlık maçında Katalan ekibi formasıyla ilk golünü attı.

1 Ağustos 2021 Pazar 00:19 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:19
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Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Stuttgart ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 3-0 kazanan Barcelona'da yeni transferlerden Yusuf Demir'in performansı dikkat çekti.

Rapid Wien'den kiralık olarak kadroya katılan Türk asıllı oyuncu, maça 11'de başladı. Yusuf Demir, Barcelona'nın 2. golünü kaydetti ve Katalan ekibinde golle tanıştı. Asisti yapan isim ise Griezmann oldu.

Tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Yusuf, Rapid Wien'de geçtiğimiz sezon 38 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

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