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Spor

Yusuf Demir geldiği gibi geri dönüyor! Tarih bile belli oldu

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir'de sürpriz gelişme yaşanıyor. 19 yaşındaki oyuncu için 3 kulüp resmen devreye girdi. Sarı kırmızılılarda forma şansı bulamayan Yusuf Demir devre arasında ayrılığa hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Kasım 2022 Salı 19:11 - Güncelleme:
Yusuf Demir geldiği gibi geri dönüyor! Tarih bile belli oldu
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Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takımda sadece 40 dakika süre alabildi. Yabancı kuralı dolayısıyla geldiği günden beri gündemden düşmeyen Yusuf Demir, Okan Buruk'un kadro yapılandırması kısmında da en büyük sorunlardan biri oldu. Güncel olarak Avusturya U-19 Milli Takım forması ile mücadele ettiği için Türk statüsünde sayılamayan genç oyuncu forma şansı bulamadı.

YUSUF DEMİR OCAK AYINDA AYRILMAK İSTİYOR

8+3 yabancı kuralı nedeniyle genellikle yedek bile oturamayan Yusuf Demir ocak ayında ayrılmak istiyor. Türk oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Okan Buruk'un tercih etmediği oyuncu, performasnını bir türlü yükseltemedi. Büyük bir potansiyele sahip olan genç yıldız, Barcelona'nın yeniden yapılanma sürecinde de denenen isimlerden biri olmuştu. Bu süreçten sonra Rapid Wien'e dönmüş ve sürpeiz bir şeklide sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.

İTALYA'DAN 3 TALİP

Dünya futbol kamuoyunun yakından takip ettiği genç yıldız için 3 İtalyan kulübün devrede olduğu iddia edildi. Sassuolo, Genoa ve Torino milli yıldızı yakından takip ediyor. Genç oyuncu ise çizme ekiplerini yükselişi için bir basamak olarak kullanmak istiyor.

Star Gazetesi

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