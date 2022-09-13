Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı! Pandemi kurbanı olmuş

Galatasaray'ın transferin son gününde 6 milyon euro karşılığında Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir, Kasımpaşa maçında oynadığı 13 dakikada gösterdiği performansla herkesi mest etti. Ardından genç oyuncunun neden Avusturya'ya kaptırıldığı ve Türk statüsünde oynamadığı tartışmaları başladı. AKŞAM da birçok bilgi kirliliği bulunan konuyu araştırdı. İşte madde madde gerçekler:

1) Dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yusuf'u canlı izlemek ve ailesiyle görüşmek için Avusturya'ya gitme kararı aldı. Ancak pandemi patlak verdi, seyahat kısıtlamaları geldi. Görüşme olmadı.

2) Daha sonra Yusuf'un ailesi ile Samsun'da bir görüşme yapıldı. Bu görüşme olumlu bir havada geçti. Ailesi Türkiye için oynamasını istiyordu. Ancak genç takım sorumluları, "O mevkide çok adam var" gerekçesiyle Yusuf'a mesafeli durdu. Bu dönemde devreye Avusturya yetkilileri girdi. Oyuncuya Avusturya A Milli Takım daveti yapıldı.

3) Ardından Şenol Güneş ayrıldı, Kuntz ve Hamit Altıntop işi ele aldı. Ama tam o süreçte Avusturya uyanıklık yapıp, Yusuf Demir'i 9 Ekim 2021'de oynanan Avusturya-Faroe Adaları maçında 2 dakika oynattı. Bu Yusuf'un dördüncü maçıydı ve kuralara göre 4 kez bir milli takımın formasını giyen oyuncu takım değiştirme hakkını yitiriyordu.

4) Türk pasaportu bulunmayan Yusuf'un, Türkiye'nin milli formasını giymesi artık imkansız. Ancak Türk vatandaşı olma şansı var. Ailesi Türk olduğu için vatandaşlık süreci daha kolay ve hızlı ilerliyor.

AVUSTURYA'YI SEÇTİ

Şenol Güneş, bu konu ile ilgili TV 100'e konuştu. Güneş, "O zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit Milli Takımı'nda oynuyordu. Avusturya Milli Takımı'nı seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" dedi.