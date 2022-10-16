Yusuf Demir için ayaklandılar! Yer yerinden oynadı

Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçta Yusuf Demir gündem oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Yusuf Demir'i maç kadrosuna almaması tepki çekti.

YUSUF DEMİR 6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray, Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar genç oyuncuyu gelecek için yatırım olarak görüyordu.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Yusuf Demir, Galatasaray'a geldiğinden bu yana istediği forma şansını alamadı. 19 yaşındaki genç oyuncu, 2 karşılaşmada yalnızca 40 dakika süre aldı, gol ve asist katkısında bulunamadı.

YUSUF DEMİR, KADROYA ALINMADI

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. 2-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle biten maçta sarı-kırmızılıların maç kadrosu dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk, maç kadrosunda Yusuf Demir'e yer vermedi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Yusuf Demir kararı tepki çekti. Büyük beklentilerle 6 milyon euro bonservisle transfer edilen genç oyuncunun kadroya alınmaması tartışmalara neden oldu.