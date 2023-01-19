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Spor

Yusuf Demir için ayrılık açıklaması! ''İki aylık bir proje değil...''

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ama takımda fazla süre alamayan Yusuf Demir'in geleceği uzun süredir tartışma konusuydu. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen genç oyuncu Yusuf Demir'in menajerlik şirketinden açıklama geldi. İşte detaylar...

19 Ocak 2023 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Yusuf Demir için ayrılık açıklaması! ''İki aylık bir proje değil...''
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak yabancı sınırının da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir için transfer açıklaması geldi.

Son dönemde kiralık olarak transfer olacağı konuşulan 19 yaşındaki futbolcu için, oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketinden yapılan açıklamada bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Yusuf Demir için yapılan açıklama şu şekilde;

Yusuf için kiralık transfer haberleri kesinlikle doğru değil. Çok fazla saçmalık yazıldı. Galatasaray, iki aylık bir proje değil. Futbolu bilen herkes, Belçikalı Dries Mertens ve İspanyol Juan Mata gibi oyuncuları geçmenin kolay olmadığını bilir. Her halükarda, Yusuf Demir iyi bir ruh hali içinde ve kendini göstermeye istekli.

Galatasaray'da bu sezon 6 resmi maçta sahaya çıkan Yusuf Demir, skor katkısı sağlayamadı.

Transferinin ardından yabancı statüsü nedeniyle tartışma yaratan genç futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.

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