Yusuf Demir için karar verildi

Galatasaray, Rapid Wien'den bonservisiyle transfer ettiği Yusuf Demir için dikkat çeken bir karar verdi.

OKAN BURUK 'KİRALANSIN' DEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, idmandaki özverisi ve çalışmalarıyla takdir toplasa da 11'e 11 çalışmalarda takım arkadaşlarının gerisinde olan Yusuf Demir'in daha çok forma şansı bulabileceği bir kulübe kiralanmasını istedi.

YUSUF DA GİTMEYE RAZI

Yabancı statüsünde olması nedeniyle lig maçlarında forma şansı bulması zor olan Yusuf Demir de daha çok forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeye razı...

GALATASARAY'IN KİRALAMA ŞARTLARI

Galatasaray'ın Yusuf Demir'i Süper Lig'de hem iyi ve yetiştirici hem de oynatabilecek bir kulübe kiralama niyetinde. Kiralandığı kulübe de oynatma şartı koşacak olan Galatasaray, şimdiden bu kiralama için harekete geçti.

GALATASARAY GELİŞSİN İSTİYOR

Sarı kırmızılılar, gerekirse Yusuf Demir'in maaşını da karşılayıp herhangi bir bedel almadan da kiralamaya razı. Ancak, bunun için hem Yusuf Demir'in sürekli oynatılması hem de teknik adamın 'geliştirici' olması gerekiyor.

LİGDE SADECE 66 DAKİKA SÜRE ALDI

2005 doğumlu olan Yusuf Demir, 6 milyon euro karşılığında Rapid Wien'den satın alındı. Daha önce Barcelona'da da yarım sezon kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla 5 lig maçında 66 dakika, kupada ise 1 maçta 63 dakika süre buldu.