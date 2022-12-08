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Spor

Yusuf Demir, Okan Buruk'a resti çekti! ''Benim için bitti''

Yusuf Demir, Galatasaray'da istediği şansı bulamamasının ardından isyan bayrağını açtı. Sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Yusuf Demir'in teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdiği iddia edildi. İşte detaylar...

8 Aralık 2022 Perşembe 21:29 - Güncelleme:
Yusuf Demir, Okan Buruk'a resti çekti! ''Benim için bitti''
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Galatasaray'da forma şansı bulamamasıyla gündemden bir türlü düşmeyen Yusuf Demir için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Yusuf Demir'in teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdiği ileri sürüldü.

YUSUF DEMİR'DEN OKAN BURUK'A TEPKİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, Galatasaray'a geldiğinden bu yana aradığı şansı bulamadı. Fotospor'da yer alan habere göre; Yusuf Demir, transfer olması için kendisini arayan Okan Buruk'a da tepki verdiği için yedek kaldı.

"BENİ NEDEN GETİRDİNİZ?"

Teknik direktör Okan Buruk'la tartıştığı ileri sürülen Yusuf Demir'in hocasına kendisini neden oynatmadığı üzerine aldığı "Yabancı kuralı sıkıntı yaratıyor." cevabı üzerine "Bu kural ben gelmeden önce yok muydu? Bu kuralı biliyordunuz da, beni neden getirdiniz?" diye isyan ettiği belirtildi.

YUSUF DEMİR AYRILIĞI KAFASINA KOYDU

Yusuf Demir'in Galatasaray'da aradığı şansı bulamaması sonrası takımdan ayrılmak istediği ve menajeri aracılığıyla yönetime bu isteğini ilettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un da biletini kestiği genç oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

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