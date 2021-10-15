Yusuf Demir Türkiye Milli Takım formasını giyemeyecek!

15 Ekim 2021 Cuma 12:27 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 12:27

Barcelona forması giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla Faroe Adaları deplasmanında süre almasının ardından Türkiye Milli Takımı'na geçiş hakkını kaybetti.

Milli Takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, Avusturya formasıyla ilk maçına 28 Mart'ta çıkmıştı. Ancak yönetmelik gereği, 3 maçtan fazla maçta oynaması durumunda Türkiye'ye geçiş yapma hakkı bulunuyordu.

Son olarak Faroe Adaları ile oynanan müsabakada 2 dakika süre alan yetenekli oyuncu, böylece Avusturya milli takımıyla 4. resmi maçına çıkmış oldu ve Türkiye'ye geçme hakkını kaybetti.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA'nın tanıdığı yeni milli takım değiştirebilme hakkına göre; 21 yaşın altındaki bir oyuncu, ilk a milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymişse, oynama uygunluğu olan ikinci bir milli takıma geçebiliyor.

FIFA'DAN 'BİR ŞANS DAHA' KARARI

FIFA'nın 70. Olağan Kongresi, 2020'nin Eylül ayında video konferans yöntemiyle yapılmış ve söz konusu toplantıda futbolcuların milli takım tercihiyle ilgili önemli bir karara imza atılmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, bir oyuncu daha önce başka bir A milli takımın formasını giymiş olsa bile sonrasında başka bir ülke takımında oynayabiliyor.

Önceki uygulamada, bir futbolcunun, oynadığı bir milli takımı değiştirebilmesi için ilk formasını giydiği takımda yalnızca hazırlık maçına çıkmış olması gerekiyordu. İlk seçimi olan ülkenin takımında resmi bir maçta forma giymişse, daha sonra oynama uygunluğu olsa bile milli takımını değiştiremiyordu.

Yapılan değişiklik kapsamında, oyuncunun ilk A Milli takımında en fazla üç resmi maçta forma giymiş olması ve bu maçlarda 21 yaşının altındayken olması kuralı getirildi.

Bu resmi maçların final düzeyinde olmaması gerekirken; Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Şampiyonası elemeleri ya da Uluslar Ligi karşılaşmaları ise takım tercihini etkilemiyor.