İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2021 Salı / 3 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,514
  • EURO
    8,9446
  • ALTIN
    417.65
  • BIST100
    1570.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'nda
Spor

Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'nda

Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na davet edildi.

AA16 Mart 2021 Salı 18:46 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 18:46
ABONE OL

Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı orta saha oyuncusu Yusuf Demir ve forvet Ercan Kara da yer aldı.

Daha önce Avusturya'nın 15, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Yusuf, Rapid Wien'de bu sezon 24 maçta 6 gol attı.

Herhangi bir milli takım geçmişi bulunmayan 25 yaşındaki Ercan ise 32 maçta 17 gol kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.