Yusuf Demir'de karar aşaması! Ocak ayında...

Yusuf Demir, Süper Lig'e verilen arada oynanan hazırlık maçlarında performansıyla beğeni topladı.

Genç oyuncu özellikle Adana Demirspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaştı.

Performansıyla heyecan yaratan Yusuf Demir, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

Hazırlık kampının yıldızlarından olan Yusuf, yeniden Okan Buruk'un planları içine dahil oldu.

Buruk, ocak ayına kadar oyuncusunun durumunu yakından takip edecek.

Devre arasında kiralık gönderilmek istediğine dair haberler gelen Yusuf'un, sergileyeceği performans Galatasaray'daki geleceği açısından çok önemli olacak.

Buruk'un önce rotasyona sonra da 11'in içine atmak istediği Yusuf için ilk düşüncesi kanat rotasyonu.

YUSUF DEMİR'DEN BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR

Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Yusuf'un 18 yaşında Barcelona'ya transfer olduğunu hatırlattı.

Buruk, "Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri.

Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık.

Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu.

O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi.

Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor." diye konuştu.

Yabancı kontenjanında oynayan 19 yaşındaki oyuncu bu bölgede Mertens ve Rashica ile forma rekabetine girecek.