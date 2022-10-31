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Spor

Yusuf Demir'den Galatasaray'a çok ağır darbe! Faturası dudak uçuklattı

Yusuf Demir'in Galatasaray kariyeri hiç iyi başlamadı. Sarı-kırmızılıların büyük beklentilerle transferine 6 milyon euro harcadığı Yusuf Demir, fazla forma şansı bulamadı ve piyasa değeri de adeta çakıldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Ekim 2022 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Yusuf Demir'den Galatasaray'a çok ağır darbe! Faturası dudak uçuklattı
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Galatasaray'da Yusuf Demir kabusu sürüyor. Yaz aylarında 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı formayla yalnızca 103 dakika oynayan Yusuf Demir'in piyasa değerindeki büyük düşüş dikkat çekti.

YUSUF DEMİR İÇİN 6 MİLYON EURO HARCANMIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, 19 yaşındaki Yusuf Demir'i büyük beklentilerle 6 milyon euro (110 milyon TL) bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna katmıştı.

Transfermarkt verilerine göre 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon eurodan 7.5 milyon euroya geriledi.

SADECE 103 DAKİKA OYNADI

Sarı-kırmızılıların büyük beklentilerle transfer ettiği Yusuf Demir, şu ana kadar 3 resmi maçın 1'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 103 dakika süre aldı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.

SAKATLANAN YUSUF DEMİR, 6 HAFTA YOK

Yusuf Demir, Galatasaray'ın antrenmanında sakatlanarak şu ana kadar Süper Lig'de 4 resmi maçı kaçırdı. 19 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle önümüzdeki iki haftada oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kaçırması bekleniyor.

Star Gazetesi

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