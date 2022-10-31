Yusuf Demir'den Galatasaray'a çok ağır darbe! Faturası dudak uçuklattı

Galatasaray'da Yusuf Demir kabusu sürüyor. Yaz aylarında 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve sarı-kırmızılı formayla yalnızca 103 dakika oynayan Yusuf Demir'in piyasa değerindeki büyük düşüş dikkat çekti.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, 19 yaşındaki Yusuf Demir'i büyük beklentilerle 6 milyon euro (110 milyon TL) bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna katmıştı.
Transfermarkt verilerine göre 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon eurodan 7.5 milyon euroya geriledi.
Sarı-kırmızılıların büyük beklentilerle transfer ettiği Yusuf Demir, şu ana kadar 3 resmi maçın 1'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 103 dakika süre aldı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.
Yusuf Demir, Galatasaray'ın antrenmanında sakatlanarak şu ana kadar Süper Lig'de 4 resmi maçı kaçırdı. 19 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle önümüzdeki iki haftada oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kaçırması bekleniyor.
Star Gazetesi