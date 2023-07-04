Galatasaray'da geçtiğimiz sezon istediğini performansı sahaya yansıtamayan Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre; Basel, Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

Habere göre Basel, Avusturyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ!

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği oyuncu Barcelona'da da forma giydi. Yusuf Demir'in sarı kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

ARTIK YERLİ SAYILACAK

Avusturya Milli Takımı'nda oynayan ve geçen sezon yabancı statüsünde yer alan Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir, TFF'nin yeni kuralıyla birlikte yeni sezonda yerli statüde oynayabilecek.

Bu da Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmama ihtimalini bir hayli yükseltti. Genç oyuncu sarı kırmızılarda geçen sezon sadece 6 maça çıkabildi.