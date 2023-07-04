İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9482
  • EURO
    28,3589
  • ALTIN
    1605.18
  • BIST100
    6015.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Demir'e sürpriz teklif! Avrupa kulübü talip oldu
Spor

Yusuf Demir'e sürpriz teklif! Avrupa kulübü talip oldu

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir için transfer teklifi geldi. İsviçre'nin Basel kulübü oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

4 Temmuz 2023 Salı 08:11 - Güncelleme:
Yusuf Demir'e sürpriz teklif! Avrupa kulübü talip oldu
ABONE OL

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon istediğini performansı sahaya yansıtamayan Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre; Basel, Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

Habere göre Basel, Avusturyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

6 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ!

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği oyuncu Barcelona'da da forma giydi. Yusuf Demir'in sarı kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

ARTIK YERLİ SAYILACAK

Avusturya Milli Takımı'nda oynayan ve geçen sezon yabancı statüsünde yer alan Galatasaraylı futbolcu Yusuf Demir, TFF'nin yeni kuralıyla birlikte yeni sezonda yerli statüde oynayabilecek.

Bu da Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmama ihtimalini bir hayli yükseltti. Genç oyuncu sarı kırmızılarda geçen sezon sadece 6 maça çıkabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.