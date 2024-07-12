Yusuf Demir'in performansı kafaları karıştırdı

Galatasaray, LASK ile oynadığı hazırlık maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken Yusuf Demir dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle sosyal medyada 21 yaşındaki futbolcunun takımda kalması ve rotasyonda kullanılması gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

Galatasaray, geçen sezon Basel'e kiralık gönderdiği Yusuf Demir'i bu kez daha fazla oynayabileceği bir takıma kiralık göndermeyi planlıyordu. Genç oyuncunun, LASK maçındaki performansı ve taraftarların yorumlarının ardından Yusuf Demir için karar kamp sonunda verilecek.

Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcuyu bir önceki yabancı kuralı dahilinde transfer etmişti. Süper Lig'de gelecek sezon 12 yabancı kuralı (Değişmediği takdirde) olacak. Yusuf Demir'in geleceği için yabancı kuralı da etkili olacak.