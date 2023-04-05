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Spor

Yusuf Emre Gültekin: Şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin, Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Yusuf Emre Gültekin: Şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz
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Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kazanıp, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etmek istediklerini söyledi.

63 puanla Spor Toto 1. Lig'in zirvesinde yer alan Samsunspor, Göztepe maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncularından Yusuf Emre Gültekin, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 MAÇI DA KAZANIP, ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyon olma yolunda son viraja girdiklerini ifade eden Gültekin, "Takım olarak çok büyük bir avantaj yakaladık. Buralara kolay gelmedik. Şu anda puan tablosunda rahat bir konumdayız ama sezon başından beri takım olarak çok iyi mücadele ettik. İyi işler becerdik. Tüm avantajı elimize aldık. Önümüzdeki 2 maçı da kazanıp, şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Kesinlikle rehavete kapılmıyoruz. Buraya kolay gelmediğimizi biliyoruz. İşi sıkı tutup, daha sonra da hep beraber şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Pendikspor maçında taraftarımızın desteği tüylerimizi diken diken yaptı. Onların bizi desteklemesi ekstra güç sağlıyor. Bu şekilde devam etsinler. Biz de taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu getireceğiz" dedi.

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