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Yusuf Erdoğan Almanya'da olay oldu

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya'da yaşayan bir menajere talimat veren Yusuf Erdoğan Rapid Wien'in kapısından döndü.

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TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray formasını giyerek transferini duyuran Yusuf Erdoğan’ın fotoğrafı sosyal medyada yayılınca Fatih Terim oyuncuya büyük bir tepki göstermişti. Henüz resmi olarak sözleşmeye imza atmamasına rağmen anlaşmayı deşifre eden Yusuf, bu hareketinden dolayı herkesten özür dilerken, çok geçmeden tecrübeli futbolcuya bir tepki de Almanya’dan geldi.

‘GALATASARAY’LA ANLAŞTIYSAN SÖYLE HİÇ UĞRAŞMAYALIM’

Bursaspor’dan ayrılmayı kafasına koyduktan sonra bazı menajerlere yetki veren Yusuf Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan bir FIFA Menajerine ‘bana takım bul’ dediği öğrenildi. Talimatı alan ve tecrübeli futbolcu için Rapid Wien’i ayarlayan menajerin transfere son noktayı koyma esnasında Yusuf’un Galatasaray’la anlaşması menajeri bir hayli kızdırırken, 27 yaşındaki futbolcunun bu davranışı etik dışı olarak yorumlandı. ‘Eğer Galatasaray’a imza atacaksan bizi yorma’ diyen menajere önce ‘Öyle bir anlaşma yok’ diyen, ardından sarı kırmızılı formayı giyerek hem Rapid Wien’i hem de menajeri ters köşeye yatıran Yusuf Erdoğan kendisine güvenenleri yanıltırken, deneyimli orta sahanın süreci iyi yönetememesi Galatasaray- Rapid Wien ve Menajer cephesinde büyük bir karmaşaya yol açtı.

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