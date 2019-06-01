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Yusuf Erdoğan Denizlispor yolunda

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Denizlispor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Akhisarsporlu kanat oyuncusu Güray Vural ve Kayserisporlu sağ bek Tiago Lopes ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlıların küme düşen Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'ı istediği bildirildi.

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Süper Lig'de güçlü bir kadro kurmayı planlayan yönetimin Yusuf'la yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı bildirildi. Küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda tecrübeli kanat oyuncusunun yeni sezonda Denizlispor forması giyeceği vurgulandı.

Futbolculuk kariyerine Araklıspor'da başlayan 26 yaşındaki Yusuf, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Bursaspor formalarını terletti.

Geçen sezon Bursaspor'da 26 lig maçına çıkıp 1 gol atan oyuncu U21 Milli Takımı'nda da top koşturdu. İç transfer çalışmalarını da sürdüren Ege ekibinde İsmail Aissati ile henüz anlaşma sağlanamadı. Yönetimin sözleşme için yıllık 400 bin euro teklif ettiği Aissaiti'nin 500 bin euro istediği, pazarlığın devam ettiği belirtildi. Denizlispor ile bu sezon 33 maça çıkan Faslı oyuncu, 3 gol atıp 8 asist yapma başarısı gösterdi.

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