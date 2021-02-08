Yusuf Günay: Arda Turan'ın sözlerini tasvip etmiyoruz

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 00:56

Bu sözlerin gerginlik yarattığını kaydeden Yusuf Günay, "Rakiplerimizin hepsi bizim için değerli. Az önce Fenerbahçe yöneticisinin Galatasaray camiası ile ilgili sarf ettiği riyakar gibi sözleri kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye'nin büyük bir camiasını temsil eden yöneticiye bunu yakıştıramadım. Biz yöneticiler sözlerimize dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde, sporun barış ve kardeşlik içinde yürütüldüğünü göremeyiz, insanlar birbirine düşer. Anlayabiliyorum, yenilginin verdiği psikolojik bir durum var ama biz sabırlı olacağız, dikkat edeceğiz." dedi.

"GALİZ KÜFÜRLERLE KARŞILAŞTIK"



Tribünde olmaması gereken kişilerin olduğunu kaydeden yönetici, "Galiz küfürlerle karşılaştık, buna herkesin karşı çıkması lazım. Burada riyakarlık nereden çıkıyor? İlave taraftar alınması, sağlık çalışanları adı altında oyuncuların alınmasının ve küfürlerin cezalarının verilmesi lazım. Önce hukuki gerekliliklerin tamamlanması lazım." diye konuştu.

"ARDA TURAN'IN SÖZLERİNİ TASVİP ETMİYORUZ"



Arda Turan'ın soyunma odasındaki küfürlü tezahüratı için de görüşlerini aktaran Yusuf Günay, "Arda Turan'ın sözleri, özel bir ortamda söylediği sözler. Onu da tasvip etmiyoruz ki mukayese etmeye de gerek yok. Paylaşılmasa kimsenin haberi de olmayacak." ifadelerini kullandı.