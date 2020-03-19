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Spor

Yusuf Günay: ''Doğru olan, insani olan yapıldı''

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, Süper Lig'in ertelenmesi kararıyla ilgili konuştu.

19 Mart 2020 Perşembe 18:50 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:50
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Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, koronavirüs tehlikesi nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun." tweetini atan Günay, daha sonra TRT Spor'a konuştu.

DOĞRU OLAN YAPILDI

Koronavirüs salgını başladığından beri erteleme talp ettiklerini vurgulayan Yusuf Günay, "Biz salgın başladığından beri müsabakaların oynanmaması gerektiğini savunduk, oyuncuların olumsuz etkileneceğini savunduk. Doğru olan yapıldı. Her şey konuşulacak, önce federasyonumuzun yapacağı çalışmanın ardından biz de gerekli çalışmayı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

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