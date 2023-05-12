Yusuf Kabadayı için Galatasaray ihtimali yükseliyor

Bayern Münih'in, 2. takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı kaybedebileceği aktarıldı.

SÖZLEŞMEDE ÇIKIŞ MADDESİ BULUNUYOR

Bild'den Tobias Altschaff'ın haberine göre, Bayern Münih'in 19 yaşındaki futbolcudan çok memnun olduğu aktarıldı. Ancak genç oyuncunun, Alman ekibi ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesinde profesyonel takımda en az üç maça çıkmaması halinde çıkış maddesi yer aldığı vurgulandı.

Yusuf Kabadayı'nın Bayern'in A takımında sadece antrenmanlara çıktığı ve kadroya bile alınmadığı, bu nedenle söz konusu çıkış maddesini kullanarak takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN TEKLİF!

Haberin detaylarında Yusuf Kabadayı için Mart ayının sonlarında da takımdan ayrılabileceği yönünde haberlerin çıktığı hatırlatıldı. Ayrıca Galatasaray ve İtalya'dan Lecce'nin ara transfer döneminde Yusuf Kabadayı ile ilgilendiği ancak Bayern Münih'in teklifleri reddettiği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Forvet ve kanatlarda forma giyebilen Yusuf Kabadayı, bu sezon Bayern Münih II'de 18 maça çıktı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı.