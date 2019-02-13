Yusuf Namoğlu'nun ardından 8 istifa daha

Türk futbolunun gündemine adeta bomba gibi düşen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifa kararının ardından bugün Riva'da bir araya gelen MHK üyeleri de "Başkanım seninle geldik seninle gideriz" diyerek öğleden sonra istifa dilekçelerini TFF genel sekreterliğine sunacakları ortaya çıktı.

Dün 17.00 civarında başkan Yıldırım Demirören'i arayarak, "Yarın etap çalışmasını tamamladıktan sonra istifamı sunacağım" diyen ve bu sabah Riva'ya gelen MHK başkanı Yusuf Namoğlu bu haftanın hakem tayinlerini resmileştirmenin ardından kurul üyeleriyle bir araya geldi.

MHK üyeleri Bedri Dölkeleş, Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu ve Ahmet Erdoğan'dan oluşan MHK yönetiminin toplu olarak istifa kararı aldıkları ve öğleden sonra istifa dilekçelerini genel sekreterliğe sunacakları belirtildi.

(Sporx)