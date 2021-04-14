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Spor

Yusuf Şimşek: Çember gerçekten çok daraldı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında İstanbulspor'a 2-1 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, son iki maçı da kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirtti.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 23:23 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:23
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Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Yılport Samsunspor maçında hakemin yaptığı bir hatadan dolayı mağlup olduklarını dile getirdi.

Bu hafta iyi mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Oyuncu kardeşlerim 90 dakika iyi mücadele etti. Son dakikaya kadar iyi mücadele edip, son dakika gol yemek insanı çok üzüyor ve moralini bozuyor. Pazar günü Eskişehirspor maçı var, bir an önce kendimizi toparlayıp, o maça adapte olmamız lazım. Çünkü çember gerçekten çok daraldı. Onun için üzülmeye de sevinmeye de çok fazla vaktimiz yok. Futbolcularımızı iyi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda matematiksel olarak da lig de kalmayı garantileyip, rahat bir nefes almak istiyoruz."

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