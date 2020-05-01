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Spor

Yusuf Yalçın Arslan'ın hedefi A Milli Takım

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da genç stoper Yusuf Yalçın Arslan, hedefinin kendisi gibi kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 13:30 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 13:30
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Genç milli takımlar düzeyinde 34 maça çıktığını hatırlatan Yusuf, "Hedefim, A Milli Takım forması giymek. Bu, gerçekten kolay bir şey değil. Çağlar ve Cengiz'in açtığı yoldan ilerlemek istiyorum" dedi.

Son iki sezonda Sarıyer ve Niğde Anadolu FK'da kiralık oynamasının kendisine deneyim kazandırdığını ifade eden 22 yaşındaki savunmacı, "Tam 10 yıldır Altınordu'dayım. 17 yaşımda A takıma yükseldim. İnatçı bir karaktere sahibim. Her basamağı geçerek bu noktaya ulaştım. Benden sonraki gençlere de en büyük tavsiyem, yılmadan mücadele etmeleridir" yorumu yaptı.

Yusuf Yalçın, bu sezon ligde 14, kupada 4 maça çıktı.

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