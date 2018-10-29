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Yusuf Yazıcı 2-3 hafta forma giyemeyecek

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

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Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, kulübün sitesinden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı’nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptık. Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf’un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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