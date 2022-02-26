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Spor

Yusuf Yazıcı attı, CSKA Moskova kazandı

CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'de deplasmanda konuk olduğu Spartak Moskova'yı 2-0 mağlup etti. Moskova ekibinde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 1 golle takımına katkıda bulundu.

DHA26 Şubat 2022 Cumartesi 21:35 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:35
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Rusya Premier Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Spartak Moskova'ya konuk olan CSKA Moskova, sahadan 2-0 galip ayrıldı. CSKA Moskova ile ilk maçına çıkan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 49'uncu dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

CSKA Moskova'nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Yusuf Yazıcı, 75 dakika sahada kaldı ve Rus izleyenlerin beğenisini kazandı. 49'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı. CSKA Moskova, 79'da Baktiyor Zaynutdinov ile 2'nci golü buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Moskova derbisinden aldığı üç puanla CSKA, puanını 33'e çıkararak sıralamada 4'üncü sıradaki yerini korudu, Spartak Moskova ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.

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