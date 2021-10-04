4 Ekim 2021 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:12

Milli yıldız Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Lille'de şampiyonluk yaşamış ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla gol krallığında zirvede yer almıştı. Bu sezon ise beklenenin aksine form düşüklüğü yaşayan Yusuf Yazıcı Lille'de ilk 11'de şans bulamıyor. Son oynanan ve Lille'in 2-0'lık skorla kazandığı Marsilya maçında milli yıldız oyuna 88. dakikasında dahil oldu.

YUSUF YAZICI AYRILIYOR MU?



Sosyal medyada Yusuf Yazıcı'yı takip eden futbolseverler Marsilya karşısında da yedek başlayan milli yıldız için paylaşımlarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec Yusuf için ,"Oyuna maç başında başlasa da oyuna sonradan girse de, takıma faydalı olması gerektiğini anlamalı. Yusuf Yazıcı'nın oyuna girdiğinde coşku eksikliği yaşadı ve oyuna aldığım için pişmanım." demişti.

YUSUF YAZICI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA



Milli futbolcunun menajeri Cihan Yazıcı ayrılık iddialarını cevapladı. 61saat'e konuşan Cihan Yazıcı, "Yusuf'un ayrılma gibi bir düşüncesi söz konusu değil. Biz de bu haberleri medyadan okuduk. Sorunun ne olduğuna gelecek olursak, mevkisel problemleri var, yeni antrenör Jocelyn Gourvennec onu orta sahada denedi ama Yusuf daha önde oynamayı seven bir oyuncu. Skora katkısından da bunu görebiliyoruz. Onun karakterinde yılmak pes etmek gibi bir durum yok. Formasını alıp, yeniden çıkış yakalamak istiyor. Tüm mesele bundan ibaret." diye konuştu.

JOCELYN GOURVENNEC: BU SEZON EN İYİ MAÇIMIZ



Marsilya karşısında 2-0 kazanan Lille'de teknik direktör Jocelyn Gourvennec, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Çok yoğun, çok büyük bir oyun oynadık. İyi uyarlanmış bir taktik planımız vardı. Kendi hızımızı empoze edebildik, Marsilya'da ise genellikle tam tersi bir hava vardı. Devre arasında bir şeyleri değiştirdikleri için bir anlık tereddüt olsa da hazır cevap verdik ama iyi adapte olduk. İkinci gol biraz geç geldi. Sağlam, güçlü olmayı bilen, gol yemeyen, iyi duygularla galip gelen bir Lille gördüm. Açıkçası, takımda bir ilerleme görüyorum. İlk defa tam bir iş gücüne sahip olduğumuzu ve bunun ezber bozan bir şey olduğunu söylemeliyim." dedi.