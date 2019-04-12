Yusuf Yazıcı: Bazen kötü oynayıp da kazanmak var

Trabzonspor'un Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenip üst üste 4. galibiyetini aldığı maçın ardından Yusuf Yazıcı açıklamalarda bulundu.

Kötü oynamalarına rağmen kazandıklarını belirten Yusuf, ''Bazen kötü oynayıp da kazanmak var. Bugün tam olarak bunu yaptık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettik. Penaltıyı atsaydık daha da rahatlayacaktık ama olmadı. Yine de kazandık, mutluyuz.'' dedi.

Bursa deplasmanına gelen ve kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına da teşekkür eden genç futbolcu, ''Taraftaralara çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan hediye ediyoruz.'' sözlerini kullandı.