19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Yusuf Yazıcı: Bize yakışmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un karşılaşmadaki tek golünün sahibi olan Yusuf Yazıcı, "Gerçekten üzgünüm. Çok şey de konuşmak istemiyorum, kusura bakmayın. Tek sevindiğim nokta, babamın hayalini gerçekleştirdim. Golü ona armağan ediyorum. Kelimelerin karşılığı yok. Bu futbola, bu beraberlik yakışmadı. Yapacak bir şey yok, futbol böyle bir oyun" dedi.

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünya rekoru kırdı

Dünya rekoru kırdı

Kilisenin anahtarını iki Müslüman aile koruyor

Kilisenin anahtarını iki Müslüman aile koruyor

Gören belediyeyi aradı

Gören belediyeyi aradı

Altun'dan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı

Altun'dan '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı

Volkan Demirel'e büyük tepki

Volkan Demirel'e büyük tepki

NYT bu karikatür için özür diledi

NYT bu karikatür için özür diledi

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilemeyecek

Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi

Fenerbahçe ile Trabzonspor yenişemedi
 

POPÜLER HABERLER

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Konya´da 4 ayaklı arazi robotu üretildi

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Hazırlıkları tamam... Türkiye'den emir bekliyorlar

Hazırlıkları tamam... Türkiye'den emir bekliyorlar

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

Diriliş Ertuğrul seti değil... Burası Van

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA