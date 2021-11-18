18 Kasım 2021 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:42

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, A Milli Takım kadrosuna çağrılmayan Yusuf Yazıcı'yla ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın A Milli Futbol Takımı'na çağırılmadığı için çok üzgün olduğunu belirtirken, Stefan Kuntz'un da milli oyuncular hakkında bilgi almak için kendisini aradığını söyledi.

"YUSUF YAZICI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTI"

"Yusuf Yazıcı ile bireysel görüşmeler yaptım. Birbirimizle konuşmak ve bazı noktalara değinmek önemliydi. Türk Milli Takımı'na seçilmediği için çok üzgündü, hayal kırıklığına uğramıştı. Türkiye'nin yeni hocası Kuntz onu uyarmış."

"STEFAN KUNTZ BENİ ARADI"

"Türkiye'nin yeni hocası Kuntz, Türk oyuncular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz hakkında benden güncel bilgiler istemek için aradı."

"PERFORMANS OLARAK DAHA İYİ DURUMDA"

"Bu konuşma sonrası Yusuf Yazıcı ile daha iyi görüş alışverişi yaptık. Yusuf'un çok iyi 2 haftası vardı ve bugün performans olarak çok daha iyi durumda."

"YUSUF, ÇOK DAHA SIKI ÇALIŞIYOR"

"Yusuf Yazıcı, artık çok daha iyi antrenmanlar yapıyor. Hem Lille'de daha az süre alması hem de Türk Milli Takımı'na seçilmemesi nedeniyle daha sıkı çalışmalara başladı. Şu anda bakış açısı muazzam. Böyle olduğunda futbolcular daha iyi performans gösterir ve antrenmanlarda çok daha güzel şeyler gösterir."

"SEZONUN KALANINDA GÜVENECEĞİZ"

"Yusuf Yazıcı, kollektif çalışmalarda daha fazla olması gereken çok yetenekli bir oyuncu. Özellikleri çok ilginç ve sezonun devamında Yusuf Yazıcı'ya daha çok güveneceğiz."