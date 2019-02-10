Yusuf Yazıcı: Ekuban'ın pozisyonunda penaltı verilmiyor. Canımız acıyor
Trabzonspor'un kaptanı Yusuf Yazıcı, bahanelerin arkasına saklanmadıklarını vurgulayarak, hakem kararlarından dert yandı.
Yusuf Yazıcı şu ifadeleri kullandı:
Hocam bana ne görev verirse o görevde en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Maestro pozisyonunda oynamaktan mutluluk duyuyorum, takımı yönlendiriyorum. İlk yarıda daha defansif bir oyun oynamaya çalıştık. Bu bizim için iyi olmadı; çünkü istediğimi atakları yapamadık. Biz Trabzonsporlu futbolcular olarak bahanenin arkasına saklanan futbolcular değiliz. Galatasaray'ın attığı ilk penaltı penaltı değil. VAR'a bakılıyor penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda yine VAR'a bakılıyor ama verilmiyor. Canımız acıyor. Elimizden gelen savaşı vermeye çalışıyoruz. Çok bariz hatalar oluyor. Biz insanları yargılamak istemiyoruz ama üzülüyoruz. O pozisyonu atsak, penaltı verilse farklı olacaktı.
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