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Yusuf Yazıcı için astronomik teklifle geldiler

Şimdiye kadar bir futbolcuya en fazla 14 milyon euro ödeyen Lille, Yusuf Yazıcı için 12 milyon euro peşin, 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay teklifi yaptı.

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Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için çok ciddi. Mehmet Zeki Çelik’in de formasını giydiği Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı’nın yeteneklerinden çok etkilendi. Lille, 1997 doğumlu orta saha oyuncusu için 12 milyon euro peşin, 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay verme maddeli bir teklif iletti. Bordo-Mavililer, 12 milyon euronun üstüne çıkılmasını isteyecek. Şimdiye kadar bir futbolcuya en fazla 14 milyon euro veren Lille, Yusuf için bu bedeli aşabilir.

(Akşam)

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