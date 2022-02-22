Yusuf Yazıcı için büyük endişe! Futbolda savaş tedirginliği

Aksam.com.tr 22 Şubat 2022 Salı 20:52 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 20:52

Yusuf Yazıcı'yı Rusya'da zor günler bekliyor. UEFA'nın Rusya'ya Ukrayna ile arasında yaşanan gerginlik yüzünden yaptırımda bulunabileceği iddiasının gündeme gelmesinin ardından böyle bir yaptırımın söz konusu olması halinde CSKA Moskova, Avrupa mücadelelerine katılamayabilir. Avrupa'da kendisini göstermek isteyen Yusuf Yazıcı için de böyle bir durumun yaşanması tedirgin etti.

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Aksam.com.tr'nin aktardığı habere göre; UEFA, Rusya'ya Ukrayna ile arasında yaşanan gerginlikten dolayı yaptırım uygulayacak. Bu durumda Rusya'nın Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması zor görünüyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Egemen ülkeleri işgal eden bir Rusya'da futbol turnuvaları düzenleme şansı yok." İfadelerini kullanmıştı.

YUSUF YAZICI, RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİNDEN ETKİLENEBİLİR

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak giden Yusuf Yazıcı da bu savaş gerginliğinden nasibini alabilir. Kendisini Avrupa'da göstermek isteyen Yusuf Yazıcı, Rusya'da hayal kırıklığına uğrayabilir.

YUSUF YAZICI'NIN MOSKOVA HİKAYESİ GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Yusuf Yazıcı, Moskova takımında 3 hazırlık maçında forma şansı buldu. Yazıcı bu karşılaşmalarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performansla Rusya'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.