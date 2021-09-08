Star.com.tr 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:36 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:39

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Fransa Ligue 1'de gösterdiği performansla beğenileri toplamaya devam ediyor. Fransa basınında gazeteci Pierrick Moniot, Lepetitlillois sitesinde yıldız oyuncu için üç sezonluk değerlendirme kaleme aldı. Övgüler dizdiği Yusuf Yazıcı için en iyi sezonunu şampiyon olduğu sezonda yaşadığını belirtti.

"YUSUF YAZICI TRABZONSPOR'DA FIRTINA GİBİ ESTİ"



Fransız gazeteci Yusuf'un Trabzonspor'da çıkış yaptığı yıllara değinerek, "Yusuf bordo-mavili hayranlarının başını döndürdü . Henüz 18 yaşındayken, 2015-2016 yıllarında Milli Takımı'nın formasını ilk kez giydi. Teknik kalitesi, pası, ve top üzerindeki şıklığı tüm Avrupa'ya hitap ediyor. Oldukça başarılı geçen üç sezonun ardından, uçuş anı geldi ve dayanılmaz derecede karmaşık müzakerelere rağmen, Yazıcı Lille'e katıldı." dedi.

GALTIER SİSTEMİ, YUSUF YAZICI'NIN İLERLEMESİNİ FRENLİYOR MU?



Fransız gazeteci yazısına şu şekilde devam etti: "Christophe Galtier. Nitekim OGC Nice'in şu anki teknik direktörü Luis Campos'un önerdiği genç Türk'ün alımını onaylasa bile, onun sistemindeki yeri farklı olacaktı. 54 yaşındaki teknik adam, alameti farikası haline gelen 4-4-2'de ilk olarak Yusuf Yazıcı'yı sağ tarafa yerleştirmeyi tercih etti. Ayrıca benimsemesi gereken yeni bir şampiyonluk, yaklaşması gereken yeni bir rekabet ve evcilleştirmesi gereken takım arkadaşları ile bildiğinden farklı bir pozisyon oynadı. Sağda, ilk sezonunda seyirciyi pek yükseltmedi.

LOSC'nin yeni yıldız adayı Yusuf, Trabzonspor'daki hemşerisi ve takım arkadaşı Burak Yılmaz tarafından çevrelenecekti. Christophe Galtier daha sonra Kral'ın gelişinden yararlanarak Yazıcı ve Yılmaz'ı hizaya getirmeye çalıştı, ama hepsinden önemlisi kesinlikle Yusuf Yazıcı hücum ikilisinde. Çabuk, genç Türk enternasyonal daha rahat olacak. 42 maç, 14 gol ve 5 asist yaptı. Hepsinden önemlisi 7 golle (Maoral (Roma), Moreno (Villarreal) ve Pizzi (Benfica) ile Avrupa Ligi'nin en skorer ismi oldu.

TRABZONLU GENÇ ŞEHZADE YUSUF YAZICI, GOURVENNEC'İN KİLİT OYUNCUSU

Fransız gazeteci yazısını şu sözlerle tamamladı: "Bu yıl Yusuf Yazıcı, Angel Gomes ile birlikte Jocelyn Gourvennec'in çeşitli sistemler üzerinde çalışmasına izin veren türden bir oyuncu. Bakalım Le Petit Lillois'e göre Yazıcı'nın gelişinde beklenen oyuncu olmasını sağlayabilecek mi? Ek olarak, alışılmadık profili, onu özellikle takdir eden bir antrenöre ek silahlar sağlayabilir.

Geriye kalan tek şey, Trabzonlu genç şehzadenin ağabeyi Burak Yılmaz'ı model alarak koca bir metropol hayali kurduğunu görmektir. Ama nerede olduğu görülmeye devam ediyor. Peki siz Yusuf Yazıcı'nın LOSC içinde hangi konumda geliştiğini görmek istersiniz?"