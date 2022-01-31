Yusuf Yazıcı ilk maçtan Rusya'yı kasıp kavurdu! ''Ona hayran kaldım...''

Star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:17

Lille'den ayrılarak CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı Rusya'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Milli futbolcu ilk maçına Lüksemburg Dudelange ile oynanan hazırlık maçında çıktı. Rusya basınının da yakından takip ettiği Yusuf Yazıcı için takım arkadaşı Ilzat Akhmetov'dan övgü dolu sözler geldi...

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"YUSUF YAZICI BİR ŞAMPİYON"

CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Ilzat Akhmetov Rusya basınına bir röportaj verdi. Rus basını yeni transfer Yusuf Yazıcı'yı da takımın önemli isimlerinden Ilzat Akhmetov'a sordu. İşte Akhmetov'un Yusuf Yazıcı hakkında sözleri:

"Yusuf Yazıcı çok güçlü, antrenmanlı ve iyi niteliklere sahip. Düşünen teknik bir oyuncu, pas ve top sürme kabiliyetlerine sahip. Bizi kesinlikle güçlendirecek. Çağdaş futbolcu. Çok iyi şutları var. Ve ayrıca Yusuf Fransa şampiyonu. Onunla oynamanın bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Türkçe bir kaç kelime biliyorum. Yusuf ile konuştum. O iyi bir adam. Onunla anlaşmak çok kolay. Sadece ilk başta ciddi görünüyor. Yakınlaşıp, iletişim kurduğunuz zaman iyi anlaşabiliyorsunuz."

YUSUF YAZICI'NIN SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Lille'den ayrılarak CSKA Moskova'ya kiralık olarak imza atan Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda 12 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu sezon Lille'de 22 maçta süre bulan Yusuf Yazıcı, 1 gol kaydetmişti.