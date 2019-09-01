Yusuf Yazıcı kızardı, Lille mağlup oldu Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Reims, evinde Lille'i ağırladı. Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldığı karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.