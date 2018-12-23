Yusuf Yazıcı: Koluma taktığım kaptanlık pazubandı, gençlere verilen güvenin sembolüydü

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği mücadelede ilk kez kaptan olarak sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın ardından konuştu.

Çok mutlu olduğunu belirten Yusuf, "Kaptanlık pazubandı ile çıkmak benim için onur vericiydi. Bana bu onurlu görevi veren herkese teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince bu onurlu görevi yerine getirmeye çalıştım. Hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu görevi verdikleri için teşekkür ediyorum. Koluma taktığım bant, gençlere verilen güvenin sembolüydü. Gençlere güvenmeye devam etsinler" ifadeleri kullandı.