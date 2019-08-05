Trabzonspor'dan ayrılacağını açıklayan ve Lille ile anlaşayan Yusuf Yazıcı, gecenin ilerleyen saatlerinden Fransa'ya hareket etti. Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, genç yıldızı uğurlamak için Trabzon Havalimanı'na akın etti.

İŞTE YUSUF YAZICI'NIN VEDA SÖZLERİ

Taraftarlara üçlü çektirerek veda eden milli futbolcu, "Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayın ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Siz kalbimin en güzel derinliklerinde olacaksınız. Ben gidiyorum ki Erdoğdulu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum" şeklinde açıklama yaptı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA KONUŞTU

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Türkiye'den ayrılmadan önce 05.00'te İstanbul Havalimanı'nda TRT SPOR'a konuştu.

Transfer sorularıan ilişkin Yusuf, "Ayrılırken en güzel şekilde ayrıldım taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum, beni yalnız bırakmadılar. Kulübe para kazandırdığım için de çok mutluyum bu beni gururlu hissettiriyor. Çünkü finansal olarak da problemlerimiz var. Bu biraz daha rahatlatacak. Hayallerime bir adaım daha yaklaştığım için mutluyum. İnşallah altyapıdaki kardeşlerime de rol model olurum, hayallerimden biri de bu. Benim için yeni bir macera olacak, yeni şeyler, yeni hayatlar. Umarım her şey gönlümce olur. İnanıyorum ki güzel işlere imza atacağım ve Trabzonspor'u, şehrimi, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" sözlerini kullandı.

Ağlayan çocukların ve sosyal medyadaki duygusal mesajların sorulması üzerine Yusuf Yazıcı, "Ben de bir Trabzonspor taraftarıyım, tribünden gelmiş bir oyuncuyum. İnsan ister istemez duygusallaşıyor, mutlu oluyor, daha fazla gururlanıyor. Gerçekten ben de biraz da olsa git gelde kaldım. Böyle ilgilyi görünce insan gururlanıyor. Bazı insanları üzdüğümü düşünüyorum ama oradaki perfoprmansımla çoğu kişiyi gururlandıracağım. Artık Türkiye'den yurtdışına giden çok arkadaşım var orada yeni bir tarih yazmak istiyorum." dedi.