Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

DHA 5 Ekim 2021 Salı 10:42 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 10:42

Fransa Lig 1 ekibi Lille'in ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın temsilciliğini yapan Adem Cebeci, 24 yaşındaki futbolcu hakkında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

"YUSUF'UN MORAL VE MOTİVASYONU İYİ"

Lille ile düzenli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Cebeci, "Geçen hafta hem Yusuf'u ziyaret etmek, hem de kulüple sezon içinde düzenli olarak yaptığımız toplantıya katılmak için Lille'deydim. Yusuf'un hem morali, hem de motivasyonu çok iyi. Yusuf konsantrasyonu çok yüksek bir oyuncu, her zaman yüzde 100'ünden fazlasını sahaya vermek için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

"YUSUF LILLE'DE MUTLU"

Yazıcı'nın Lille'de mutlu olduğunu söyleyen Cebeci, "Geçen seneki şampiyonluk O'nu daha da güçlendirdi; hem bireysel olarak hem takım olarak potansiyellerinin çok yüksek olduğunu biliyorlar. Yusuf, Lille'de olmaktan son derece mutlu. Takım arkadaşları O'nu, O da takım arkadaşlarını çok fazla seviyor. Hatta sadece antrenman ve maçlarda değil, boş zamanlarında da birlikte çok vakit geçiriyorlar. Kulüple yaptığımız toplantılar da son derece olumlu geçti." ifadelerini kullandı.

"YUSUF YAZICI, LILLE İÇİN PROJE"

Lille yönetiminin Yusuf Yazıcı'ya bir proje gözüyle baktığını söyleyen Cebeci, "Hem yönetim hem teknik kadro Yusuf'un takımlarında olmasından memnun. Onun hem saha içi, hem de saha dışı katkısına derece önem verdiklerini söylediler. Yusuf'a bir proje olarak baktıklarını ve ellerinden çıkarmak gibi bir niyetlerinin olmadığını, gelecek planlamalarında da Yusuf'un önemli bir yerde olduğunu eklediler. Yusuf geçen sezonki performansıyla tüm Avrupa'ya ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösterdi. Hedefi daha fazlasını yapmak. Onun zihninde bir sınır yoktur. Hep hayal kurar ve o hayaller için çalışır. Bu sezon bittiğinde yine onun başarılarını konuşacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu.