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Yusuf Yazıcı, Luiz Araujo'yu Beşiktaş'a transfer olmaya ikna edecek!

Nokta atışı bir takviye yapmak için acele etmeden çalışmak isteyen yönetimin listesine Fransa'dan bir isim girdi. O da Lille'de forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Luiz Araujo.

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Transfer dönemi yeni bitmiş olsa da Beşiktaş'ta çalışmalar hala devam ediyor. Quaresma ile yaşanan flaş ayrılık sonrası N'Koudou'yu alan siyah- beyazlılar, devre arasındaki kanat transferi için şimdiden kolları sıvadı. Nokta atışı bir takviye yapmak için acele etmeden çalışmak isteyen yönetimin listesine Fransa'dan bir isim girdi. O da Lille'de forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu Luiz Araujo...

Gelen haberlere göre Lens'le devre arasında kesinlikle yolları ayırmak isteyen siyah- beyazlıların, boşluğu 23 yaşındaki oyuncu ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

10 MİLYON EURO'YA GELDİ

1.75 boyundaki Araujo için piyasa araştırmasına başlandığı kaydedildi. Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamayan Araujo için kiralama teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın ne kadarlık bir rakam önereceği bilgisi ise net değil. Bu sezon Fransa liginde sadece 2-0 kaybedilen Reims maçında görev alan Araujo 23 dakika sahada kaldı. Lille yönetiminin sağ kanatta da oynayabilen Brezilyalı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakabileceği yorumu yapılıyor. Araujo, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro'ya Sao Paulo'dan transfer olmuştu.

YUSUF YAZICI'DAN YARDIM İSTENECEK

Gelen haberlere göre Beşiktaş, Araujo transferinde kaleyi içten fethedecek. Beşiktaşlı idarecilerin, Lille'le anlaşılması halinde oyuncuyu ikna etmek için de Fransız ekibine transfer olan Yusuf Yazıcı'dan yardım istemeyi düşündükleri öğrenildi.

Yusuf'tan Araujo'ya Beşiktaş hakkında bilgi vermesinin isteneceği bildirildi.

Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan Luiz Araujo, kulüp kariyerinde 94 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol, 7 asist üreten 23 yaşındaki futbolcu Brezilya milli takımında ise hiç tercih edilmedi.

(Akşam)

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