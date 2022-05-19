Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular

Ocak ayı transfer döneminde CSKA Moskova ile anlaşan Yusuf Yazıcı müthiş bir performans göstermiş ve Rusya'da adeta şov yapmıştı. UEFA'nın Rusya'ya uygulayacağı kupa ambargosu sonrası ise yabancı futbolcular Rusya'dan ayrılıp ayrılmama konusunda kararsız kalmıştı. Yusuf Yazıcı'nın ise durumunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus ekibi milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

YUSUF YAZICI LİLLE'E GERİ DÖNÜYOR

2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı sezon sonunda Moskova ekibinden ayrılarak eski kulübünün yolunu tutacak. Fransız ekibinin milli yıldız ile herhangi bir planının olduğu bilinmiyor. Fransız kulübü yeni sezonda Yusuf Yazıcı'ya kadroda ya yer verecek ya da yıldız oyuncu başka bir kulübün yolunu tutacak.

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YUSUF YAZICI'NIN CSKA KARNESİ

Rusya kariyerine fırtına gibi başlayan milli futbolcu ilk maçında gol sevinci yaşamıştı. Yusuf Yazıcı CSKA ile çıktığı 10 maçta 8 gole imza attı.

Star Gazetesi