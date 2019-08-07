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Yusuf Yazıcı: Trabzonspor-Lille maçında top toplayıcıydım

Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon euroya transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Fransa'da imza töreninde açıklamalarda bulundu.

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Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından konuşan milli futbolcu, şu sözleri kullandı;

''TRANSFERİM ÇOK UZUN VE KARIŞIKTI''

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımıma hem saha içi hem de saha dışı yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Transferim çok uzun ve karışıktı. Burada başkanıma, teknik direktörüme ve sportif direktör Luis Campos'a teşekkür etmek istiyorum.

''8 YAŞIMDAN BERİ TRABZONSPOR'DAYIM...''

8 yaşından beri Trabzonspor'dayım. Bu kulübün bir taraftarıyım, tüm ailem Trabzon'da. Başka bir forma giymek benim için çok özel. Ama şu anda tüm arzumla Lille için oynayacağım.

''ZEKİ İLE KONUŞMAK ÖNEMLİ BİR ETKENDİ''

Zeki Çelik ile Lille hakkında çok konuştuk, bilgi aldım. Takımın seviyesini, atmosferini anlattı. Buraya gelmemde önemli etkisi oldu.

''10 NUMARA VE KANAT OYNAYABİLİRİM''

10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı seven bir futbolcuyum. Ama kanatlarda da oynayabiliyorum. Takımım için mücadele etmeyi seviyorum ve teknik direktörüm ne karar verirse orada oynarım.

''LILLE - TRABZONSPOR MAÇINDA TOP TOPLAYICIYDIM''

Lille hakkında tabii ki bilgi sahibiyim. Birkaç yıl önce Trabzonspor'a karşı oynamışlardı. O zamanlar ben top toplayıcıydım. Lille, genç futbolcular için çok önemli bir yer.

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